Laver Cup 2022 | Roger Federer lascia con una sconfitta insieme a Nadal | Sock e Tiafoe vincono al super-tiebreak

Roger Federer ha concluso con una sconfitta la sua carriera leggendaria. Lo svizzero, in coppia con Rafael Nadal, è stato battuto da Jack Sock e Frances Tiafoe con il punteggio di 4-6 7-6 11-9. Il risultato però cambia davvero poco o nulla delle emozioni provate alla O2 Arena questa sera, con il pianto liberatorio finale e un'atmosfera davvero elettrica per oltre due ore. La cronaca dice che il Team World aggancia l'Europa sul 2-2 al termine della prima giornata, ma è un dato che lascia il tempo che trova di fronte all'addio di uno dei più grandi sportivi di ogni epoca. RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I PARTECIPANTI La cronaca – La partita inizia in un'atmosfera incredibile come era lecito attendersi e prosegue per i primi game ...

