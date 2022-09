Agenzia ANSA

Un uomo in uniforme spara con un fucile d'assalto a Shahre - Re, a sud di Teheran, durante le proteste in tutto il Paese. Almeno 35 persone sono state uccise indopo otto notti consecutive di proteste innescate dalla morte di Mahsa Amini, una giovane donna curda arrestata e picchiata a morte dalla polizia per aver indossato il velo "in modo inappropriato"... Iran, miilitare apre il fuoco durante le proteste - Mondo Un uomo in uniforme spara con un fucile d'assalto a Shahre-Re, a sud di Teheran, durante le proteste in tutto il Paese. Almeno 35 persone sono ...È il giorno 13 del mese di settembre quando, la ventiduenne Mahsa Amini, viene intercettata e sequestrata da una squadraccia di poliziotti dediti all’individuazione di persone che mostrano comportamen ...