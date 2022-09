Firenze | novantenne truffata da finti poliziotti | le portano via tutto il suo oro

rep_firenze : Firenze, le dicono che il figlio ha avuto un incidente e servono soldi, così portano via gli ori ad una novantenne… - PoliticaNewsNow : Sanità, Galli e Ulmi (Lega): 'Prosegue in Toscana calvario determinato da liste d'attesa. Emblematico caso di un no… -

Truffa a una vedova di oltre 90 anni a Firenze, in zona Stadio. Un falso poliziotto le ha telefonato dicendo che il figlio aveva causato un incidente stradale e che lei avrebbe dovuto procurare i soldi per risarcire subito il danno. I malviventi hanno ingannato la donna dicendole che il figlio aveva fatto un incidente e che avrebbe dovuto risarcire i danni. Avviate le indagini della polizia.