CdS – Lazio in azione per blindarlo (Di sabato 24 settembre 2022) 2022-09-24 11:26:16 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia del CdS: ROMA – Diciamolo alla vecchia maniera, da tornante a terzino fluidificante. Rinnovo in volata per Lazzari, come uno dei suoi raid. È in scadenza nel 2024 e può essere il primo degli interessati a firmare. Se ne sarebbe parlato dopo il mercato, questi erano i patti. E la Lazio si è mossa per allacciare i primi contatti con il suo staff, per intavolare la trattativa offrendo un contratto con scadenza 2027. Lazzari è a Roma dal 2019, aveva firmato per cinque anni. Ne sono passati già tre, il tempo vola. Ed è ora di iniziare a trattare i contratti in scadenza a giugno 2024. Lotito è impegnato negli ultimi giorni di campagna elettorale, al rientro a Roma, appena possibile, conta di chiudere l'operazione Lazzari. Si sta lavorando per mettere giù le basi ...

