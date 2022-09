Capello sui suoi ex giocatori: "Cassano visto solo al 50%. Van Basten un fenomeno. E su Ibrahimovic..." (Di sabato 24 settembre 2022) Fabio Capello, ex allenatore e opinionista televisivo, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento, soffermandosi sul concetto di talento.Ecco le sue dichiarazioni:Il talento? A volte viene... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 24 settembre 2022) Fabio, ex allenatore e opinionista televisivo, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento, soffermandosi sul concetto di talento.Ecco le sue dichiarazioni:Il talento? A volte viene...

Pall_Gonfiato : Che ne pensate delle parole nette di #Capello su #Cassano, #VanBasten e #Ibrahimovic? ?????? - LaFibraBianca : RT @Luca_Cilli: #Capello: 'Ricordo una telefonata di Silvio #Berlusconi che mi chiese di #Ronaldo. Dissi che non voleva allenarsi, gli piac… - ArenaRosario : RT @Luca_Cilli: #Capello: 'Ricordo una telefonata di Silvio #Berlusconi che mi chiese di #Ronaldo. Dissi che non voleva allenarsi, gli piac… - Luca_Cilli : #Capello: 'Ricordo una telefonata di Silvio #Berlusconi che mi chiese di #Ronaldo. Dissi che non voleva allenarsi,… - CyniqueMonsieur : In Iran si muore per un capello fuori posto. L’Islam radicale ha il suo fondamento nel dominio, sugli infedeli (e… -