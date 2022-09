Tuttosport e i troppi infortuni agli adduttori nella Juve | si lavora ad intensità troppo bassa?

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 settembre 2022) Lantus si interroga sulla bontà della preparazione atletica della squadra e sulla gestione degli, che in stagione sono già tanti.scrive che il nodo su cui si stanno concentrando le riflessioni è quello del “livello dida tenere”. Allegri ha commissionato un dossier sugli, per constatarne il numero e le cause ed è emerso, come dichiarato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, che il numero diè più o meno invariato rispetto allo scorso anno, ma che è cambiata la tipologia di. «L’anno scorso abbiamo avuto problemi sui flessori, quest’anno sugli». Bisogna intervenire, si sta cercando di capire come e perché.intervista, sul tema, il dottor Fabrizio ...