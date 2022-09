Sla: un farmaco porta al rallentamento e all’inversione della progressione della malattia. Nello studio anche l’ospedale Molinette di Torino (Di venerdì 23 settembre 2022) l’ospedale Molinette di Torino è tra i protagonisti di uno studio rivoluzionario: la scoperta di una prima cura per la Sclerosi laterale amiotrofica nei pazienti con una specifica mutazione genetica. Un progresso che potrebbe riaccendere la speranza per «migliaia di persone, 6 mila solo in Italia», spiega in un’intervista a La Stampa Adriano Chiò, direttore del Centro regionale Esperto per la SLA dell’ospedale Molinette della Città della Salute. I risultati dello studio internazionale sul nuovo farmaco per il rallentamento, e in alcuni casi persino l’inversione della progressione clinica ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022)diè tra i protagonisti di unorivoluzionario: la scoperta di una prima cura per la Sclerosi laterale amiotrofica nei pazienti con una specifica mutazione genetica. Un progresso che potrebbe riaccendere la speranza per «migliaia di persone, 6 mila solo in Italia», spiega in un’intervista a La Stampa Adriano Chiò, direttore del Centro regionale Esperto per la SLA delCittàSalute. I risultati dellointernazionale sul nuovoper il, e in alcuni casi persino l’inversioneclinica ...

