Lea colpi di maggioranza non mi interssano". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo, intervistato durante la diretta social, dopo che ieri Gioergia Meloni ha affermato di essere ...A questi interventi vanno affiancate misure come una moratoria sui mutui e altre... noi come Lega avevamo già sollevato il problema del caro energia e, insieme a Matteoe agli ... Salvini: riforme Costituzione a maggioranza non vanno lontane Milano, 23 set. (askanews) - 'Una repubblica federale e presidenziale sarebbe più forte, più competitiva e sicuro. Ma preferisco condividerlo ...LATINA – Grande entusiasmo e partecipazione ieri sera alla kermesse finale della campagna elettorale della Lega a Latina con la presenza di Matteo Salvini. Il leader della Lega, insieme al coordinator ...