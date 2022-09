“Non conta…”: l’Italia torna a vincere, ma Mancini è senza filtri (Di venerdì 23 settembre 2022) Vittoria importante per l’Italia. Mancini ripete la vittoria conquistata agli Europei e riscatta parzialmente il ko nei Playoff Mondiali. l’Italia di Roberto Mancini ha trionfato questa sera a San Siro battendo 1 a 0 l’Inghilterra e confermandosi ‘bestia nera’ della nazionale di Southgate. Decide una gran rete di Giacomo Raspadori, tra i migliori nella vittoria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 23 settembre 2022) Vittoria importante perripete la vittoria conquistata agli Europei e riscatta parzialmente il ko nei Playoff Mondiali.di Robertoha trionfato questa sera a San Siro battendo 1 a 0 l’Inghilterra e confermandosi ‘bestia nera’ della nazionale di Southgate. Decide una gran rete di Giacomo Raspadori, tra i migliori nella vittoria Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Italia, Mancini: 'Vittoria importante, contro una delle più forti al mondo'

Sul 3 - 5 - 2 schierato contro gli inglesi: "Non conta il sistema, si può giocare con vari moduli. Conta la personalità e la voglia di attaccare. Abbiamo tanti ragazzi giovani, che non hanno l'..."