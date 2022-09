Michela Persico, l’asciugamano cede pericolosamente: fuori il davanzale, è pazzesca – FOTO (Di venerdì 23 settembre 2022) La seduta benessere di Michela Persico è diventata virale, l’asciugamano non regge e la visuale regalata lascia senza parole PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lontana dalla tv ma vicinissima ai suoi followers Michela Persico che da questa estate non ha mai smesso di incantare la piazza con uscite in costume da perdere la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) La seduta benessere diè diventata virale,non regge e la visuale regalata lascia senza parole PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Lontana dalla tv ma vicinissima ai suoi followersche da questa estate non ha mai smesso di incantare la piazza con uscite in costume da perdere la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Shannon01842017 : RT @BestTLD: #Best of the day on - Gianni55965459 : RT @PBItaliana: Michela PERSICO - BestTLD : #Best of the day on - whatisbestnow : What's #Best on - FremontCyril : What's #Best on -