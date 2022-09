Mara Venier dichiara guerra alla Toffanin: clamoroso, chi porta in studio (Di venerdì 23 settembre 2022) Da una parte Verissimo su Canale 5 e dall'altra Domenica in su Rai 1 con Mara Venier. Appuntamenti molto attesi nel weekend televisivo. La sfida delle sfide: Silvia Toffanin contro Mara Venier. Una sfida a colpi di share e di ospiti. Dalla Toffanin sono attesi Pio e Amedeo, amici da una vita, alla conduzione della nuova edizione di Emigratis che torna in prima serata su Canale 5. Poi ci sarà anche Marcel Jacobs, campione olimpico dei 100 metri di Tokyo, fresco di nozze con Nicole Daza. Il pubblico attende con ansia il suo ritorno in televisione. E poi arriva anche Rosalinda Cannavò e infine Irene Grandi, cantante da sempre amata dal pubblico. Ma la vera bomba arriva subito dopo la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi perché Silvia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Da una parte Verissimo su Canale 5 e dall'altra Domenica in su Rai 1 con. Appuntamenti molto attesi nel weekend televisivo. La sfida delle sfide: Silviacontro. Una sfida a colpi di share e di ospiti. Dsono attesi Pio e Amedeo, amici da una vita,conduzione della nuova edizione di Emigratis che torna in prima serata su Canale 5. Poi ci sarà anche Marcel Jacobs, campione olimpico dei 100 metri di Tokyo, fresco di nozze con Nicole Daza. Il pubblico attende con ansia il suo ritorno in televisione. E poi arriva anche Rosalinda Cannavò e infine Irene Grandi, cantante da sempre amata dal pubblico. Ma la vera bomba arriva subito dopo la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi perché Silvia ...

Smile_Giulia23 : RT @Boomerissima: Dopo il flop di Domenica con tanto di silenzio social, Mara Venier fa sul serio! Ospiti a #DomenicaIn: - Milly Carlucci… - zazoomblog : Domenica In anticipazioni puntata 25 settembre 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier - #Domenica #anticipazioni… - davided81 : Oh son tutti amici e amiche della Daniele manco fosse Mara Venier #StorieItaliane - CorriereCitta : Domenica In, anticipazioni puntata #25settembre 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier #domenicain - italymystery : Googolate Mara Venier, lo scandalo di domenica in e le risposte concordate. -