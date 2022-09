LIVE Sonego-Korda 2-1, ATP Metz 2022 in DIRETTA: break a zero del torinese nel terzo game (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 Sonego, sbaglia la risposta in lunghezza Korda dopo che il torinese s’era lanciato verso la rete, break confermato. 40-15 Dritto in rete di Korda, che sembra non avere ancora un’idea chiarissima di come giocare questa partita. 30-15 Parente stretto dell’ace di Sonego. 15-15 In rete il dritto di Korda. 0-15 Korda aggredisce con il dritto Sonego fin dalla risposta e poi chiude il punto a rete. 2-1 break Sonego! Rovescio largo di Korda e sono otto i punti consecutivi vinti dall’azzurro. 0-40 TRE PALLE break Sonego: splendida risposta nei piedi del torinese, ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1, sbaglia la risposta in lunghezzadopo che ils’era lanciato verso la rete,confermato. 40-15 Dritto in rete di, che sembra non avere ancora un’idea chiarissima di come giocare questa partita. 30-15 Parente stretto dell’ace di. 15-15 In rete il dritto di. 0-15aggredisce con il drittofin dalla risposta e poi chiude il punto a rete. 2-1! Rovescio largo die sono otto i punti consecutivi vinti dall’azzurro. 0-40 TRE PALLE: splendida risposta nei piedi del, ...

zazoomblog : LIVE – Sonego-Korda 1-1 quarti di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Korda #quarti #finale #2022… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Lorenzo Sonego vuole la sua seconda semifinale a livello ATP nel 2022 in quel di Metz. Ma dall'altra… - zazoomblog : LIVE – Sonego-Simon 7-6(2) 2-1 ottavi di finale Atp Metz 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Simon #7-6(2)… -