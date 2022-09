LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: doppio e otto fuori in semifinale. Mirabile argento e doppio donne di bronzo nel paracanottaggio! (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06: Dopo la premiazione al via l’ultima finale del paraCanottaggio con Israele, Francia, Brasile, Ucraina, Usa, Austria che si giocano l’oro nel doppio misto PR3 14.04: La Gran Bretagna domina la finale del doppio PR3 battendo l’Australia ed è bronzo per le azzurre Ludovica Tramontin e Maria Elizabeth Muti 13.59: Gbr, Australia, Italia a metà gara 13.52: Azzurre già certe della medaglia con Ludovica Tramontin e Maria Elizabeth Muti che sono al via assieme a Gran Bretagna e Australia nella finale del due senza femminile PR3. 13.46: La Gran Bretagna vince il suo primo oro davanti all’Australia e all’Ucraina 13.42: A metà gara Gbr, Australia, Ucraina 13.30: Dopo la premiazione non c’è l’Italia al via della ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.06: Dopo la premiazione al via l’ultima finale del paracon Israele, Francia, Brasile, Ucraina, Usa, Austria che si giocano l’oro nelmisto PR3 14.04: La Gran Bretagna domina la finale delPR3 battendo l’Australia ed èper le azzurre Ludovica Tramontin e Maria Elizabeth Muti 13.59: Gbr, Australia, Italia a metà gara 13.52: Azzurre già certe della medaglia con Ludovica Tramontin e Maria Elizabeth Muti che sono al via assieme a Gran Bretagna e Australia nella finale del due senza femminile PR3. 13.46: La Gran Bretagna vince il suo primo oro davanti all’Australia e all’Ucraina 13.42: A metà gara Gbr, Australia, Ucraina 13.30: Dopo la premiazione non c’è l’Italia al via della ...

zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Mumolo-Rambaldi e l’otto per stupire si assegnano i primi titoli -… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Mumolo-Rambaldi e l’otto per stupire si assegnano le prime medaglie non… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: prova d’appello per Rodini-Cesarini nei ripescaggi - #Canottaggio… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Gian Filippo Mirabile è in finale nel pararowing! - #Canottaggio… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seconda giornata con 14 equipaggi azzurri impegnati! Esordio del paracanottaggio -