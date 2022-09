Le coppie di Ballando con le Stelle 2022 La Zanicchi con Samuel Peron

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 23 settembre 2022) Gabriel Garko e Giada Lini -17 Le tredicidella diciassettesima edizione dicon lesono state ufficialmente formate. Sono stati resi noti gli abbinamenti concorrente-insegnante in vista dell’inizio dello show, al via il prossimo 8 ottobre. Scopriamo, dunque, chi scenderà in pista al cospetto di Milly Carlucci. L’ex nuotatore olimpico Alex Di Giorgio scenderà in pista con il maestro omossessuale Moreno Porcu, esattamente come ha chiesto a Milly, il poco conosciuto Alessandro Egger potrà contare sui consigli di Tove Villfor, nel 2021 ballerina di Alvise Rigo. Ema Stokholma avrà al suo fianco Angelo Madonia. Gabriel Garko sarà l’allievo di Giada Lini, per il secondo anno di seguito a(lo scorso anno affiancò Galante). I “veterani”...