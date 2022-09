La paura non fa più 90… Con la pianta di aconito diciamo addio ad ansia, agitazione e panico (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella nostra attività quotidiana di farmacisti notiamo quanto la nostra società viva in uno stato di ansia, di agitazione, di paura, che spesso sfocia in vere e proprie crisi di panico. La medicina permette il trattamento di queste situazioni con rimedi che tranquillizzano il paziente. Vengono per questo usati dei farmaci, chiamati benzodiazepine, che però nel tempo creano dipendenza ed assuefazione. Dipendenza ovvero il paziente non riesce più a pensare che sia possibile una vita senza questi prodotti chimici; assuefazione ovvero che per mantenere sempre la stessa efficacia, nel tempo, bisogna aumentare le dosi dott. Marco Tortorici Per fortuna, come sempre, esiste Madre Natura che ci offre un’arma incredibile. Parliamo della pianta di aconito, capace, come rimedio omeopatico, di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella nostra attività quotidiana di farmacisti notiamo quanto la nostra società viva in uno stato di, di, di, che spesso sfocia in vere e proprie crisi di. La medicina permette il trattamento di queste situazioni con rimedi che tranquillizzano il paziente. Vengono per questo usati dei farmaci, chiamati benzodiazepine, che però nel tempo creano dipendenza ed assuefazione. Dipendenza ovvero il paziente non riesce più a pensare che sia possibile una vita senza questi prodotti chimici; assuefazione ovvero che per mantenere sempre la stessa efficacia, nel tempo, bisogna aumentare le dosi dott. Marco Tortorici Per fortuna, come sempre, esiste Madre Natura che ci offre un’arma incredibile. Parliamo delladi, capace, come rimedio omeopatico, di ...

