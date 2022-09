Juve | il CdA approva il bilancio 2022 | rosso di 254 mln

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il Consiglio di Amministrazione dellantus hato ilconsolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno, che evidenzia una perdita di 254 milioni di euro. Lo ha reso noto lantus in una nota. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

forumJuventus : GdS: 'Oggi si riunisce CDA della Juve per l'approvazione del bilancio 2021-22. Non è escluso che si entri anche in… - ZonaBianconeri : RT @ML_4fun: C'è una rottura insanabile tra una larga fetta dello spogliatoio e Mister #Allegri IN-SA-NA-BI-LE Giocano contro.… - ZonaBianconeri : RT @ML_4fun: C'è una rottura insanabile tra una larga fetta dello spogliatoio e Mister #Allegri IN-SA-NA-BI-LE Giocano contro.… - ZonaBianconeri : RT @ML_4fun: C'è una rottura insanabile tra una larga fetta dello spogliatoio e Mister #Allegri IN-SA-NA-BI-LE Giocano contro.… - ML_4fun : C'è una rottura insanabile tra una larga fetta dello spogliatoio e Mister #Allegri IN-SA-NA-BI-LE Gioc… -

Il campionato di serie A vive un momento di pausa ma la Juventus non ha assolutamente tempo per rilassarsi. Il rendimento della squadra di Allegri in questa primissima parte della stagione è stato al ...In casa bianconera è infatti il giorno del tanto attesoper approvare un bilancio che dovrebbe chiudersi con la perdita record da circa 250 milioni di euro e nel quale verranno comunicate le ...Si é svolto oggi il tanto atteso consiglio d'amministrazione della Juventus. Come riporta calciomercato.com: "non è prevista alcuna decis ...L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato dal ritiro della Serbia: le dichiarazioni ai canali tematici serbi IL RITORNO –Non vedevo l’ora di essere di nuovo a Stara Pazova. L’ultima volta ...