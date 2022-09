Italia-Inghilterra, Un’estate a Mykonos o Annabelle 2? La tv del 23 settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 23 settembre su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra Italia e Inghilterra, valida per la Nations League 2022. A cura di Rai Sport. In diretta dallo Stadio di San Siro di Milano. Telecronaca di Alberto Rimedio. Commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A Bordo Campo Tiziana Alla. Interviste di Andrea Riscassi Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli e Daniele Adani. L’attualità e la politica, con un’attenzione particolare alla chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica 25 settembre, saranno protagoniste su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.25 ci sarà “Agorà Speciale Elezioni ’22“, condotto da Monica Giandotti; su Rete4 alle 21.20 “Zona bianca“, condotto da Giuseppe Brindisi; e su La7 alle 21.15 ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 settembre 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 23su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra, valida per la Nations League 2022. A cura di Rai Sport. In diretta dallo Stadio di San Siro di Milano. Telecronaca di Alberto Rimedio. Commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A Bordo Campo Tiziana Alla. Interviste di Andrea Riscassi Pitch View studio a cura di Alessandro Antinelli e Daniele Adani. L’attualità e la politica, con un’attenzione particolare alla chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica 25, saranno protagoniste su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.25 ci sarà “Agorà Speciale Elezioni ’22“, condotto da Monica Giandotti; su Rete4 alle 21.20 “Zona bianca“, condotto da Giuseppe Brindisi; e su La7 alle 21.15 ...

Azzurri : #Nazionale ???? ?? Ciro #Immobile: “Questa maglia rappresenta tutto, finché ci sarà bisogno di me resterò a disposiz… - DiMarzio : .@England, le parole di #Southgate alla vigilia della partita contro l'#Italia - DiMarzio : #NationsLeague | Le ultime novità sulla formazione degli @Azzurri contro l'@England - Classo19 : RT @todorov_denis: La prima foto è di oggi in Italia, la seconda è di qualche giorno fa in Inghilterra. Notate qualcosa...? - pescarese1973 : RT @todorov_denis: La prima foto è di oggi in Italia, la seconda è di qualche giorno fa in Inghilterra. Notate qualcosa...? -