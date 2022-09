Io non voto, non ce la faccio proprio a votare certi soggetti! (Di venerdì 23 settembre 2022) di uno che si astiene. Taluni, confidano e sperano nelle imminenti elezioni politiche per avere un parlamento di nuovi eletti ed un governo scelto dal popolo e non dal Quirinale! Insomma, taluni guardano alle elezioni del 25 settembre coma alla panacea di tutti i loro mali. Diciamo che i primi a doverci credere – se non altro Leggi su freeskipper (Di venerdì 23 settembre 2022) di uno che si astiene. Taluni, confidano e sperano nelle imminenti elezioni politiche per avere un parlamento di nuovi eletti ed un governo scelto dal popolo e non dal Quirinale! Insomma, taluni guardano alle elezioni del 25 settembre coma alla panacea di tutti i loro mali. Diciamo che i primi a doverci credere – se non altro

marattin : A soli 2000 km da qui, oggi vengono a prenderti con un fucile, per farti votare quello che dicono loro. Non abitui… - matteosalvinimi : In tantissimi mi state scrivendo che avete già votato: GRAZIE! Col sorriso e idee chiare, la voglia di proteggere l… - GiovaQuez : Mi raccomando con il pennarello. Non fidatevi di questi scrutatori comunisti che vi danno una matita così da poter… - soakininthesun : RT @broogo: La bassa #affluenza al sud non può non prendere in considerazione l'impossibilità dei fuori sede di tornare a votare nel propri… - dopiot : RT @Virus1979C: Dai che il tempo va migliorando forza #campania. Non piove più. Al voto. -