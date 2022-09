(Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Undi 49 anni è morto questo pomeriggio mentre lavorava al tornio presso l’azienda di lavorazioni meccaniche di precisione ‘Pedrazzi’ di Soresina, in provincia di. Nonostante l’arrivo di un’elicottero, di un’automedica, dei vigili del fuoco e del personale Ats, ilè morto prima dell’arrivo dei soccorsi a causa delle gravi ferite riportate. Le forze dell’ordine sono alper far luce sulle esatte dinamiche dell’incidente. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tg3web : Incidenti sul lavoro. Nel Comasco due operai sono morti per intossicazione da monossido di carbonio. Cercavano di… - TeresaBellanova : Complimenti e auguri a Silvana Sciarra, eletta alla presidenza della Corte Costituzionale. Fiducia nelle istituzi… - italiaserait : Incidenti lavoro, operaio 49enne muore a Cremona - fisco24_info : Incidenti lavoro, operaio 49enne muore a Cremona: (Adnkronos) - L'uomo stava lavorando al tornio… - x_juanstylvato5 : RT @Tg3web: Incidenti sul lavoro. Nel Comasco due operai sono morti per intossicazione da monossido di carbonio. Cercavano di scaldarsi de… -

... diffonde video intimo, denunciato Rimasto senza, Adame si è rivolto ai direttori che un ... Più di 60 le persone fermate negli, con la manifestazione che ha preso il via malgrado le ..."Negli ultimi decenni abbiamo fatto grandi passi avanti nel rilevamento esterno, grazie al nostrosui sistemi di prevenzione degli", ha dichiarato Thomas Broberg, responsabile ad ...di un’automedica, dei vigili del fuoco e del personale Ats, il 49enne è morto prima dell’arrivo dei soccorsi a causa delle gravi ferite riportate. Le forze dell’ordine sono al lavoro per far luce ...Gravissimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Soresina, in provincia di Cremona. Un uomo di 49 anni è morto schiacciato da un macchinario. Era uno dei titolari dell'azienda. Sul posto ...