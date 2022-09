Fondi comuni: bilancio positivo, nonostante tutto? (Di venerdì 23 settembre 2022) Un bilancio che si mantiene positivo per quanto riguarda i Fondi comuni di investimento: questa la sensazione che risulta da un rapporto di Fundstore, che cita anche alcuni dati, come la raccolta di 42 miliardi di euro nel terzo trimestre 2022 (non ancora concluso), contro i momenti critici di maggio e giugno e una chiusura a -866 milioni del trimestre precedente. Fondi comuni: 50% del patrimonio totale del risparmio gestito Un articolo di Lorenza Roma pubblicato su AdvisorOnline.it cita l’analisi della piattaforma di Fondi online rivelando gli attuali trend in crescita. Nel risparmio gestito il 50% del patrimonio totale riguarda proprio i Fondi comuni, con un 33% allocato in prodotti obbligazionari e un 30,3% in prodotti ... Leggi su risparmioggi (Di venerdì 23 settembre 2022) Unche si mantieneper quanto riguarda idi investimento: questa la sensazione che risulta da un rapporto di Fundstore, che cita anche alcuni dati, come la raccolta di 42 miliardi di euro nel terzo trimestre 2022 (non ancora concluso), contro i momenti critici di maggio e giugno e una chiusura a -866 milioni del trimestre precedente.: 50% del patrimonio totale del risparmio gestito Un articolo di Lorenza Roma pubblicato su AdvisorOnline.it cita l’analisi della piattaforma dionline rivelando gli attuali trend in crescita. Nel risparmio gestito il 50% del patrimonio totale riguarda proprio i, con un 33% allocato in prodotti obbligazionari e un 30,3% in prodotti ...

