Elezioni: Rampelli, 'von der Leyen non può mettere in discussione esito voto' (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Consiglio alla presidente Von der Leyen di misurare i toni. È Commissario europeo e rappresenta tutti i cittadini del Continente, non solo quelli del partito e di Enrico Letta. L'Italia è Stato fondatore dell'Ue e nessuno, ripeto, nessuno può mettere in discussione il risultato di libere Elezioni. Toni minatori e ricattatori li usasse verso i nazistelli e i filocinesi di casa sua fermo restando che non ci spaventano, mentre è sicuro che mettono in pessima luce chi li pronuncia". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. "Già -ricorda- prese un granchio quando accusò l'Italia di essere lo Stato untore che diffondeva la pandemia. Poi si è oltretutto scoperto che il paziente era in Baviera… chieda scusa, lo faccia anche ora. Se ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Consiglio alla presidente Von derdi misurare i toni. È Commissario europeo e rappresenta tutti i cittadini del Continente, non solo quelli del partito e di Enrico Letta. L'Italia è Stato fondatore dell'Ue e nessuno, ripeto, nessuno puòinil risultato di libere. Toni minatori e ricattatori li usasse verso i nazistelli e i filocinesi di casa sua fermo restando che non ci spaventano, mentre è sicuro che mettono in pessima luce chi li pronuncia". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, Fabio. "Già -ricorda- prese un granchio quando accusò l'Italia di essere lo Stato untore che diffondeva la pandemia. Poi si è oltretutto scoperto che il paziente era in Baviera… chieda scusa, lo faccia anche ora. Se ...

AndreaDePriamo : RT @thewatcherpost: SPECIALE #elezioni2022 | Fabio Rampelli: «Democrazia in pericolo se vince Fratelli d’Italia? Il vero pericolo è il Pd,… - AndreaDePriamo : RT @fabiorampelli: #Elezioni, intervista alla @direpuntoit di @EmilianoPretto #25settembre #riforme #Quirinale elezione diretta, #Roma #Reg… - GalinaTolstykh : RT @omniafluit: - in Fratelli d'Italia non ci sono fascisti... - noooo - non ci sono....macchè - eiaeia - zitto che non abbiamo ancora vi… - omniafluit : - in Fratelli d'Italia non ci sono fascisti... - noooo - non ci sono....macchè - eiaeia - zitto che non abbiamo a… - fpicciolini : Romano La Russa, l'assessore lombardo (fratello di Ignazio) fa il saluto fascista al funerale. Rampelli (FdI) a Ste… -