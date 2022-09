Borse Ue più caute in vista del voto, Piazza Affari in rialzo (Di venerdì 23 settembre 2022) Gli ultimi giorni di campagna elettorale pesano su Piazza Affari, mentre le Borse europee continuano a fare i conti con i timori per una recessione imminente e le strette monetarie delle Banche centrali, dalla Federal Reserve alla Bce, per cercare di frenare la corsa record dell’inflazione. Piazza Affari si muove con cautela, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,54%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,72%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,43%), che raggiunge 85,98 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +226 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,16%. Le Borse di Svezia, Norvegia e Regno ... Leggi su zon (Di venerdì 23 settembre 2022) Gli ultimi giorni di campagna elettorale pesano su, mentre leeuropee continuano a fare i conti con i timori per una recessione imminente e le strette monetarie delle Banche centrali, dalla Federal Reserve alla Bce, per cercare di frenare la corsa record dell’inflazione.si muove conla, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,54%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,72%. Decisodel petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,43%), che raggiunge 85,98 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +226 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,16%. Ledi Svezia, Norvegia e Regno ...

