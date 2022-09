BeReal dopo il sorpasso ai Social “classici” pensa di lanciare una versione Premium per monetizzare (Di venerdì 23 settembre 2022) BeReal sta ottenendo un successo tale come non mai in queste settimane, e i risultati che stanno avendo gli sviluppatori sono davvero eccezionali. Addirittura hanno anche pensato ad una versione a pagamento; cosa introdurrà di nuovo? Molto presto raggiungerà il podio l’applicazione – Computermagazine.itBeReal, che per chi non lo sapesse si tratta del nuovo Social basato su foto e video, sta ottenendo un successo strepitoso. È diventata così tanto famosa che gli sviluppatori stanno valutando la possibilità di aggiungere delle funzionalità a pagamento alla loro applicazione, che è attualmente gratuita come ben sappiamo. E nel frattempo, Instagram e TikTok si apprestano ad imitare il Social francese con delle nuove funzionalità. Ma niente pare essere originale come le ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 23 settembre 2022)sta ottenendo un successo tale come non mai in queste settimane, e i risultati che stanno avendo gli sviluppatori sono davvero eccezionali. Addirittura hanno ancheto ad unaa pagamento; cosa introdurrà di nuovo? Molto presto raggiungerà il podio l’applicazione – Computermagazine.it, che per chi non lo sapesse si tratta del nuovobasato su foto e video, sta ottenendo un successo strepitoso. È diventata così tanto famosa che gli sviluppatori stanno valutando la possibilità di aggiungere delle funzionalità a pagamento alla loro applicazione, che è attualmente gratuita come ben sappiamo. E nel frattempo, Instagram e TikTok si apprestano ad imitare ilfrancese con delle nuove funzionalità. Ma niente pare essere originale come le ...

