Ardea, alla guida completamente ubriaco: denunciato (Di venerdì 23 settembre 2022) Ardea. La guida è una cosa seria, e questo non solo perché c’è il rischio di perderci la vita sulla strada, come purtroppo il nostro Paese sa bene a causa dell’alto tasso di morti per incidente, ma soprattutto perché, oltre alla propria, in gioco c’è anche l’incolumità degli altri. Cattivi utenti della strada ad Ardea Chiamate, messaggi, scroll su Instagram: se ne vedono di tutti i colori ad oggi. Ma oltre a ciò, c’è un vecchio problema che sembra inestirpabile: l’alcool al volante. L’ultimo caso è stato stanato dai Carabinieri durante un servizio di controllo straordinario sulle strade, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori e al controllo della circolazione stradale. Il servizio, che ha visto impiegati numerosi militari del comando, si è sviluppato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022). Laè una cosa seria, e questo non solo perché c’è il rischio di perderci la vita sulla strada, come purtroppo il nostro Paese sa bene a causa dell’alto tasso di morti per incidente, ma soprattutto perché, oltrepropria, in gioco c’è anche l’incolumità degli altri. Cattivi utenti della strada adChiamate, messaggi, scroll su Instagram: se ne vedono di tutti i colori ad oggi. Ma oltre a ciò, c’è un vecchio problema che sembra inestirpabile: l’alcool al volante. L’ultimo caso è stato stanato dai Carabinieri durante un servizio di controllo straordinario sulle strade, finalizzatoprevenzione erepressione dei reati predatori e al controllo della circolazione stradale. Il servizio, che ha visto impiegati numerosi militari del comando, si è sviluppato ...

CorriereCitta : Ardea, al via le entrate e uscite scaglionate alla scuola elementare di Pian di Frasso - CiociariaO : False certificazioni per evitare il vaccino contro il Covid. Oltre 50 indagati Non volevano sottoporsi alla vaccina… - info_lavoro : #Ardea #Commerciale/Vendite #Supermercati #GrandeDistribuzione ADDETTI ALLA CASSA -