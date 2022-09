Al via il congresso dal titolo “La via mininvasiva anteriore all’anca. La robotica nella chirurgia del ginocchio” (Di venerdì 23 settembre 2022) Si svolgerà nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 settembre presso il Palazzo Mostre e Congressi di Piazza Medford 3, ad Alba (CN), il congresso dal titolo “La via mininvasiva anteriore all’anca. La robotica nella chirurgia del ginocchio”, un appuntamento rivolto a medici, chirurghi, infermieri e fisioterapisti organizzato dal Gruppo Habilita. Con le acquisizioni dei presidi piemontesi (I Cedri a Fara Novarese nel 2016 e Villa Igea ad Acqui Terme nel 2018), il Gruppo Habilita ha potenziato l’attività nel settore della chirurgia protesica in ambito ortopedico. I circa 4.000 interventi di protesi (tra anca, ginocchio e spalla) che sono stati svolti nell’ultimo anno, sono un segnale oggettivo della ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 settembre 2022) Si svolgerà nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 settembre presso il Palazzo Mostre e Congressi di Piazza Medford 3, ad Alba (CN), ildal“La via. Ladel”, un appuntamento rivolto a medici, chirurghi, infermieri e fisioterapisti organizzato dal Gruppo Habilita. Con le acquisizioni dei presidi piemontesi (I Cedri a Fara Novarese nel 2016 e Villa Igea ad Acqui Terme nel 2018), il Gruppo Habilita ha potenziato l’attività nel settore dellaprotesica in ambito ortopedico. I circa 4.000 interventi di protesi (tra anca,e spalla) che sono stati svolti nell’ultimo anno, sono un segnale oggettivo della ...

icittadini : Al via a Torino il XXXIV Congresso nazionale Sipps di pediatria - elyciaoo : RT @LorenzoLamperti: Oggi su @ilmanifesto sulla marcia di Xi Jinping verso il XX Congresso tra revisione direttiva su promozioni e rimozion… - TV2000it : Su #Tv2000 il 27° #CongressoEucaristico nazionale a #Matera: ?? Oggi #23settembre ore 17 speciale @diariotv2000 per… - nocciola16 : RT @EmilioBerettaF1: Catania, mazzetta all'assessora per organizzare un congresso. Arrestata Mirabella, candidata per Fratelli d'Italia htt… - gipa691 : RT @LorenzoLamperti: Oggi su @ilmanifesto sulla marcia di Xi Jinping verso il XX Congresso tra revisione direttiva su promozioni e rimozion… -