730 precompilato: modifica e invio entro il 30 settembre. Istruzioni (Di venerdì 23 settembre 2022) La stagione della dichiarazione dei redditi, che ogni anno si apre con il 730 precompilato, sta per terminare. La precompilata 2022 è disponibile per tutti online dal 23 maggio. Abbiamo avuto tutta l'estate per poterla modificare, accettare e inviare. Ma la scadenza ora si avvicina, perché ci sarà tempo fino a venerdì 30 settembre per poterla trasmettere all'Agenzia entrate. L'Agenzia delle entrate infatti, a maggio di ogni anno, pubblica il modello 730 con i dati precompilati sul portale web, nell'area riservata di ogni contribuente, rendendolo disponibile online, affinché ognuno possa in autonomia visualizzarlo, scaricarlo e stamparlo. E non solo: una volta visionato, si può modificare (in caso di dati difformi) o accettare così come è. Una volta fatto ciò lo si può trasmettere online.

