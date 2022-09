Vigili del fuoco, effettuata esercitazione nello scenario di Apice vecchia (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoApice (Bn) – Si è tenuta nell’incantevole scenario di Apice vecchia una esercitazione dei Vigili del fuoco di Benevento che ha interessato le Componenti USAR (Urban Search and Rescue) , SAF (Speleo Alpino Fluviale) e cinofili per un totale di venti unità ed il supporto di istruttori della Direzione Regionale Vigili del fuoco Campania. In particolare, lo scenario prevedeva la ricerca di due persone disperse a seguito di un evento sismico. L’esercitazione è stata programmata dal Funzionario Responsabile di Settore Giovanni Ferrara e coordinata dal Funzionario Giuseppe Bove, al fine di mantenere l’operativa relativa specializzazioni possedute dal personale dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Si è tenuta nell’incantevolediunadeideldi Benevento che ha interessato le Componenti USAR (Urban Search and Rescue) , SAF (Speleo Alpino Fluviale) e cinofili per un totale di venti unità ed il supporto di istruttori della Direzione RegionaledelCampania. In particolare, loprevedeva la ricerca di due persone disperse a seguito di un evento sismico. L’è stata programmata dal Funzionario Responsabile di Settore Giovanni Ferrara e coordinata dal Funzionario Giuseppe Bove, al fine di mantenere l’operativa relativa specializzazioni possedute dal personale dei ...

