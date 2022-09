Uomini e Donne, l’addio di Maria De Filippi a Manuel Vallicella: momenti di grande commozione a fine puntata (Di giovedì 22 settembre 2022) La morte di Manuel Achille Vallicella ha sconvolto il mondo del piccolo schermo. L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne è scomparso a soli 35 anni. Una notizia che ha gelato non solo i fan del programma, ma anche quanti in quel contesto lo avevano conosciuto. Ecco quindi che, sul finire della puntata di mercoledì 21 settembre, il dating show di Maria De Filippi ha voluto rendere omaggio a Manuel con una breve clip d’addio. l’addio DI ‘Uomini E Donne’ A Manuel Vallicella – Nel video scorrono immagini che ripercorrono la storia di Vallicella all’interno di Uomini e Donne. Un filmato breve ma toccante, anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) La morte diAchilleha sconvolto il mondo del piccolo schermo. L’ex corteggiatore e tronista diè scomparso a soli 35 anni. Una notizia che ha gelato non solo i fan del programma, ma anche quanti in quel contesto lo avevano conosciuto. Ecco quindi che, sul finire delladi mercoledì 21 settembre, il dating show diDeha voluto rendere omaggio acon una breve clip d’addio.DI ‘’ A– Nel video scorrono immagini che ripercorrono la storia diall’interno di. Un filmato breve ma toccante, anche ...

Link4Universe : Tutte le donne che ho conosciuto hanno storie di molestie sessuali, di vario grado, che hanno subito nella loro vit… - peppeprovenzano : Solidarietà a @sruotolo1 vittima di vili minacce. La nostra voce si leverà sempre accanto alla sua e a quella di… - Agenzia_Ansa : L'impatto del diabete sull'aspettativa di vita per le donne è peggiore che per gli uomini, con una perdita di circa… - FQMagazineit : Uomini e Donne, l’addio di Maria De Filippi a Manuel Vallicella: momenti di grande commozione a fine puntata - Ilaria_p12 : RT @MarianoGiustino: Non si fermano! Sono inarrestabili! Guardate che coraggio le donne iraniane.Sfidano arresti,tortura e morte. Si tolgon… -