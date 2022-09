UFFICIALE – Brighton | De Zerbi torna in panchina

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il Sassuolo e lo sviluppo di una filosofia calcistica. Poi lo Shakhtar e la possibilità di applicare quella filosofia in ambito europeo. Possibilità negatagli con la sospensione delle attività sportive in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Adesso, però, èto a sedersi su una: Roberto Deè il nuovo allenatore del, sostituiendo Graham Potter, accasatosi al Chelsea appena un paio di settimane fa. Con i Gabbiani inglesi Deha firmato un contratto di 4 anni ed esordirà il 1° ottobre con un big match contro il Liverpool. Nell’attesa della sua prima gara in Premier, c’è stata una conferenza stampa di presentazione. Nell’incontro con i giornalisti, Deha dichiarato di non averci pensato due volte dopo aver ricevuto la chiamata del ...