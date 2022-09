Udinese | inizio da record | eguagliato il precedente primato nel nome di Sottil

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il girone di ritorno dello scorso anno aveva già dimostrato come l’non fosse più una squadra solamente in lotta per una salvezza tranquilla, ma come i giusti investimenti – Beto e Udogie su tutti – e alcuni giocatori “sprecati” per una piccola (principalmente Deulofeu e Pereyra) potessero far ambire ai friulani almeno la parte sinistra della classifica. Tuttavia, nessuno si sarebbe aspettato undi campionato di questo livello, con 16 punti conquistati in sette partite, a meno uno dal primo posto occupato da Napoli e Atalanta e due vittorie di assoluto contro Roma e Inter, regolate al Dacia Stadium con sette gol segnati e solo uno subito. Un capolavoro che porta la firma di mister Andrea, tecnico alla prima esperienza in Serie A dopo ottime annate in Serie B, soprattutto l’ultima alla guida dell’Ascoli portato ...