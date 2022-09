Tre furti in due mesi, due arresti nel Napoletano (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Sono accusati di tre furti tutti avvenuti la scorsa estate. Per questo motivo a Gragnano (Napoli) i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato due persone di 39 e 33 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, che si sono avvalsi delle immagini registrare dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, nel primo pomeriggio dello scorso 27 giugno il trentanovenne, approfittando della momentanea assenza del proprietario di un bar del centro cittadino di Gragnano, uscito per consegnare dei caffè, avrebbe forzato la porta d’ingresso dell’attività commerciale ed avrebbe sottratto dalla cassa la somma ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Sono accusati di tretutti avvenuti la scorsa estate. Per questo motivo a Gragnano (Napoli) i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato due persone di 39 e 33 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina. Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, che si sono avvalsi delle immagini registrare dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, nel primo pomeriggio dello scorso 27 giugno il trentanovenne, approfittando della momentanea assenza del proprietario di un bar del centro cittadino di Gragnano, uscito per consegnare dei caffè, avrebbe forzato la porta d’ingresso dell’attività commerciale ed avrebbe sottratto dalla cassa la somma ...

