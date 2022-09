(Di giovedì 22 settembre 2022) Pareva una cosa leggera, e probabilmente lo sarà anche, ma intantodarà quasi certamente forfait per la prima delle due sfide azzurre di Nations League in programma domani sera a San Siro ...

La Gazzetta dello Sport

In casa rossonera ci si augura di rivederein campo per la seconda partita dell'Italia, lunedì in Ungheria. Equivarrebbe a vederlo abile e arruolabile anche sabato 1° ottobre a Empoli per la ...Si tratta piuttosto dei nomi coinvolti, che sono di primo piano: dal lungodegente Ibra a, da ... E così: siRebic, e poco dopo tocca a Origi. Si fa male - e molto - Florenzi Ecco poi ... Tonali si ferma: niente Inghilterra. E il Milan incrocia le dita L’infortunio di Hernandez non è grave ma gli farà senz’altro saltare l’Empoli alla ripresa del campionato. Tra Ballo-Touré, Dest e Calabria, il tecnico sta studiando l’ipotesi migliore ...Si ferma Theo Hernandez in casa rosso- nera. Gli esami a cui è stato sottopo- sto il terzino hanno confermato lo sti- ramento del lungo adduttore destro. Il difensore francese verrà ricontrollato fra ...