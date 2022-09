Se pulisci il mocio così non spargerai più batteri sul tuo pavimento

Leggi su chedonna

(Di giovedì 22 settembre 2022) Loiloppure no? Ti sembrerà un gesto poco importante, ma è tutto il contrario: se non lo fai,per tutta la tua casa! Igienizzare la propria abitazione è un gesto fondamentale, ma alcune volte come dice il detto: “Ci si perde in un bicchiere d’acqua!” Poco importa se avrai passato candeggina, detersivo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it