Sciame sismico a Genova: la scossa più forte di magnitudo 4.1 (Di giovedì 22 settembre 2022) La terra è tremata in Liguria. Una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata alle 15.39 con epicentro a 2 chilometri da Bargagli, entroterra a 11 chilometri da Genova. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv di Roma. Ha avuto una profondità di 10 chilometri. Altre scosse sono state registrate nell'area metropolitana della città. Una alle 16.07, sempre nell'area di Bargagli, di 1,9 gradi. Un'altra alle 16.29 di 1,8 gradi a Davagna (comune contiguo a Bargagli) e l'ultima alle 17.03 a Bargagli, sempre di 1,8 gradi. La sala operativa della Protezione civile regionale sta facendo tutte le verifiche del caso ed è in contatto con il Dipartimento nazionale.Non risultano danni a edificiDa un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti. La ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 settembre 2022) La terra è tremata in Liguria. Unadi4.1 è stata registrata alle 15.39 con epicentro a 2 chilometri da Bargagli, entroterra a 11 chilometri da. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv di Roma. Ha avuto una profondità di 10 chilometri. Altre scosse sono state registrate nell'area metropolitana della città. Una alle 16.07, sempre nell'area di Bargagli, di 1,9 gradi. Un'altra alle 16.29 di 1,8 gradi a Davagna (comune contiguo a Bargagli) e l'ultima alle 17.03 a Bargagli, sempre di 1,8 gradi. La sala operativa della Protezione civile regionale sta facendo tutte le verifiche del caso ed è in contatto con il Dipartimento nazionale.Non risultano danni a edificiDa un primissimo monitoraggio non risultano danni a edifici e persone. Sono comunque in corso tutti i contatti per gli approfondimenti. La ...

vigilidelfuoco : ?? Sciame sismico tra #AscoliPiceno e #Teramo, la scossa maggiore alle 12.24 di ML 4.1 a Folignano (AP) e Civitella… - rosydandrea1 : RT @VittorioBuglio1: Sciame sismico tra Abruzzo e Marche. La scossa più forte di magnitudo 4.1 a Civitella del Tronto. - Tinarossodisera : RT @giusymc98: La natura dice “piuttosto che lasciare l’Italia in mano ai fascisti, vi faccio crepare prima di domenica così non votate” E… - ilcacacaxxo : @AdrianaMascia3 Azzzz... sciame sismico in atto ?? - FuyuNoRenka : RT @giusymc98: La natura dice “piuttosto che lasciare l’Italia in mano ai fascisti, vi faccio crepare prima di domenica così non votate” E… -