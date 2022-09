Piazza del Popolo: la cronaca in tempo reale. Berlusconi: “La libertà è il nostro primo valore” (Di giovedì 22 settembre 2022) 18: 50 Silvio Berlusconi alla folla di Piazza del Popolo. “Siamo la maggioranza vera del Paese. Noi sappiamo che in ogni turno elettorale, nelle elezioni amministrative, regionali, europee, abbiamo avuto sempre la stessa risposta. l’Italia non vuole essere governata dalla sinistra. E vi voglio ricordare – ha detto il leader di Forza Italia – che 28 anni sono sceso in campo per evitare la presa del potere della sinistra”. “Vi voglio ricordare che la libertà è il nostro primo valore”, ha aggiunto Berluconi. 18: 46 Silvio Berlusconi apre il comizio elettorale del centrodestra. 18:45 È arrivato il momento: finita la playlist, in una Piazza del Popolo traboccante, ha inizio il comizio elettorale conclusivo del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 settembre 2022) 18: 50 Silvioalla folla didel. “Siamo la maggioranza vera del Paese. Noi sappiamo che in ogni turno elettorale, nelle elezioni amministrative, regionali, europee, abbiamo avuto sempre la stessa risposta. l’Italia non vuole essere governata dalla sinistra. E vi voglio ricordare – ha detto il leader di Forza Italia – che 28 anni sono sceso in campo per evitare la presa del potere della sinistra”. “Vi voglio ricordare che laè il”, ha aggiunto Berluconi. 18: 46 Silvioapre il comizio elettorale del centrodestra. 18:45 È arrivato il momento: finita la playlist, in unadeltraboccante, ha inizio il comizio elettorale conclusivo del ...

matteosalvinimi : Vi aspettiamo domani dalle 17.30 a Roma, in piazza del Popolo, per la chiusura della campagna elettorale del centro… - pdnetwork : Abbiamo incontrato l'Italia, #stradaperstrada, #casapercasa. Siamo stati in #1000piazze per raccontare le nostre id… - FrancescoLollo1 : Domani a Roma chiuderemo in piazza del Popolo questa breve, ma intensa, campagna elettorale. Vi aspettiamo numerosi… - EnricoAntonio68 : RT @Noiconsalvini: In diretta da Roma, in piazza del Popolo, all'evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra. https://t.c… - Parlamenteide : Ore 18:49 - Al via la manifestazione del centrodestra in piazza Popolo -