Lunedì 26 settembre iniziano i lavori per la realizzazione della ciclabile tra Stezzano e Colognola

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 22 settembre 2022) Importanti novità in vista per quel che riguarda la ciclabilità cittadina: il prossimo 26, in concomitanza con la conclusioneSettimana EuropeaMobilità 2022, partono nuoviper favorire la mobilità dolce e non inquinante nella città di Bergamo. Si apre, infatti, il cantiere per lanuova pistadestinata a collegare il Kilometro Rosso econ il quartiere di, un intervento importante soprattutto per definire al meglio e in sicurezza l’ingressoin città. Sarà, infatti, possibile fare ingresso in città da, raggiungendo il quartiere di, in tutta sicurezza grazie al nuovo tratto ...