LIVE Sonego-Simon, ATP Metz 2022 in DIRETTA: si comincia non prima delle 14.00 (Di giovedì 22 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti a tutti i lettori di OA Sport alla DIRETTA LIVE della sfida tra Lorenzo Sonego e Gilles Simon, valida per il secondo turno, nonché ottavo di finale, del torneo maschile singolare dell’ATP 250 di Metz 2022: secondo incrocio tra i due giocatori, con l’azzurro che ha vinto l’unico precedente disputatosi sulla terra rossa di Cagliari nel 2021, con il punteggio di 6-4 6-1. In palio un posto nei quarti di finale, contro l’americano Korda, che ieri sera ha sconfitto Lorenzo Musetti al termine di una partita di LIVEllo con il punteggio di 6-3 7-6(6). Lorenzo Sonego è al primo torneo dopo la sconfitta al subita al quinto set del primo turno agli Us Open per mano ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti a tutti i lettori di OA Sport alladella sfida tra Lorenzoe Gilles, valida per il secondo turno, nonché ottavo di finale, del torneo maschile singolare dell’ATP 250 di: secondo incrocio tra i due giocatori, con l’azzurro che ha vinto l’unico precedente disputatosi sulla terra rossa di Cagliari nel 2021, con il punteggio di 6-4 6-1. In palio un posto nei quarti di finale, contro l’americano Korda, che ieri sera ha sconfitto Lorenzo Musetti al termine di una partita dillo con il punteggio di 6-3 7-6(6). Lorenzoè al primo torneo dopo la sconfitta al subita al quinto set del primo turno agli Us Open per mano ...

