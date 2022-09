L’ex comandante Schettino può uscire dal carcere | che lavoro farà fuori

Leggi su open.online

(Di giovedì 22 settembre 2022) Francescopotrebbedaldella Costa Concordia, che sta scontando a Rebibbia la pena di 16 anni e un mese per il naufragio della nave da crociera in cui morirono 32 persone, potrebbe presto essere messo in libertà per accedere, secondo fonti vicine a, alla Discoteca di Stato – l’Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi – e occuparsi della digitalizzazione dei processi, in particolare quello per la strage di Ustica.ha scontato metà della pena, quindi la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione in. Le tappe della vicenda Francescosta scontando la pena per il naufragio della nave da crociera Costa Concordia davanti ...