Juventus, Vlahovic: «Felice di tornare in Nazionale. Ora voglio Euro 2024» (Di giovedì 22 settembre 2022) L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ha parlato dal ritiro della Serbia: le dichiarazioni ai canali tematici serbi IL RITORNO –«Non vedevo l’ora di essere di nuovo a Stara Pazova. L’ultima volta avevo avuto dei problemi fisici, ma il ct mi è venuto sempre incontro e devo ringraziarlo per avermi aiutato a guarire dall’infortunio nel miglior modo possibile. Sono venuto anche durante il processo di recupero per fare il tifo per i miei compagni ed è il minimo che potevo fare per la mia Nazionale in quel momento. Ora sono pronto e molto Felice di essere di nuovo tra i convocati. Non vedo l’ora di giocare contro Svezia e Norvegia» TRAGUARDI – «Il nostro obiettivo è conquistare il massimo dei punti nelle ultime due partite e ottenere il piazzamento nel girone A della Nations League. Sarà importante anche per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) L’attaccante dellaDusanha parlato dal ritiro della Serbia: le dichiarazioni ai canali tematici serbi IL RITORNO –«Non vedevo l’ora di essere di nuovo a Stara Pazova. L’ultima volta avevo avuto dei problemi fisici, ma il ct mi è venuto sempre incontro e devo ringraziarlo per avermi aiutato a guarire dall’infortunio nel miglior modo possibile. Sono venuto anche durante il processo di recupero per fare il tifo per i miei compagni ed è il minimo che potevo fare per la miain quel momento. Ora sono pronto e moltodi essere di nuovo tra i convocati. Non vedo l’ora di giocare contro Svezia e Norvegia» TRAGUARDI – «Il nostro obiettivo è conquistare il massimo dei punti nelle ultime due partite e ottenere il piazzamento nel girone A della Nations League. Sarà importante anche per ...

