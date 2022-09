“Ho la placenta bassa | devo restare a riposo?”

Leggi su gravidanzaonline

Buongiorno dottore, in seguito alla morfologica eseguita alla 21esima settimana mi hanno detto che ho una posteriore a inserzione che dovrà essere ricontrollata nel terzo trimestre. Non mi hanno detto niente riguardo precauzioni da prendere (astensione rapporti sessuali, minore attività fisica, ecc). Queste precauzioni sono già da prendere fin da adesso con ma non previa o non ci sono limitazioni? Grazie mille.