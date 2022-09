Glik su Cannavaro | «Abbiamo già parlato | posso imparare da un campione del mondo»

WiAnselmo : RT @Mediagol: Benevento, Glik: “Già parlato con Cannavaro. Da lui posso solo imparare” - Mediagol : Benevento, Glik: “Già parlato con Cannavaro. Da lui posso solo imparare” - persemprecalcio : ???? Kamil #Glik, difensore del #Benevento, durante la conferenza stampa nel ritiro della Polonia prima del match di… - TUTTOB1 : Benevento, Glik: 'Ho parlato con Cannavaro, da lui posso solo imparare' -

tutte le notizie di beneventoLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Recentemente ho avuto fortuna con i giovani allenatori che sono stati grandi calciatori: Inzaghi e ora. Nonostante la mia esperienza, posso imparare qualcosa dal campione del mondo'....[embedded content] Direttamente dal ritiro della Nazionale polacca (dalla quale è stato convocato in vista degli impegni di Nations League) l’ex difensore del Palermo Kamil Glik, oggi al Benevento, co ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...