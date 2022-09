Gf Vip 7, Luca Salatino fa una confessione choc: “Mi volevo suicidare” (Di giovedì 22 settembre 2022) “Mi volevo suicidare, mamma mia… volevo farlo sì“, così Luca Salatino ha confessato ad Elencare Ferruzzi pochi minuti fa. Nella Casa del Gf Vip 7, sono in corso già le prime confidenze. Salatino, dopo lo sfogo dello scorso giorno in cui sentiva la forte mancanza della fidanzata Soraia Ceruti, si è lasciato andare nuovamente. Questa volta, però, l’argomento è più serio. L’ex tronista ha confessato un passato di depressione, seguito dalla volontà di compiere il triste gesto di mettere fine alla propria vita. Gesto che non ha poi compiuto, ma che come sappiamo invece si è concretizzato da parte di un altro ex tronista proprio ieri, Manuel Vallicella. sapere della terribile vicenda di manuel vallicella e della volontà di Luca Salatino di porre fine alla ... Leggi su isaechia (Di giovedì 22 settembre 2022) “Mi, mamma mia…farlo sì“, cosìha confessato ad Elencare Ferruzzi pochi minuti fa. Nella Casa del Gf Vip 7, sono in corso già le prime confidenze., dopo lo sfogo dello scorso giorno in cui sentiva la forte mancanza della fidanzata Soraia Ceruti, si è lasciato andare nuovamente. Questa volta, però, l’argomento è più serio. L’ex tronista ha confessato un passato di depressione, seguito dalla volontà di compiere il triste gesto di mettere fine alla propria vita. Gesto che non ha poi compiuto, ma che come sappiamo invece si è concretizzato da parte di un altro ex tronista proprio ieri, Manuel Vallicella. sapere della terribile vicenda di manuel vallicella e della volontà didi porre fine alla ...

