Draghi all’Onu | difficile immaginare – oltre lui e Mattarella – chi altri potrebbe dar uguale lustro al Paese

(Di giovedì 22 settembre 2022) L’Italia, per il tramite del suo Premier, porta a casa dall’assemblea delle Nazioni Unite un importante riconoscimento di stima dal resto del mondo o quasi. È opportuno sottolinearlo, anche perché sono tali e tante le notizie interne e internazionali di tutt’altro genere che arrivano all’ attenzione degli italiani. La campagna elettorale sta arrancando, senza qualità e senza le novità preannunciate quando gli schieramenti concorrenti ancora non si erano delineati. A ben pensarci, sul fatto che tanto sia poi davvero successo, gravano serie riserve. Non passa giorno o non si verifica evento degno di nota, che I vari aspiranti al seggio non trovino in essi spunto per litigare, sia con i loro compagni d’avventura che con gli avversari. Ciò che preoccupa di più, da quanto confermato dalle fonti più disparate, è il modo di proporsi di buona parte dei personaggi che vorrebbero rappresentare ...