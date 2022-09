Diaco irrompe su Rai2 prima di Ore 14 | Infante stizzito | «Oggi comincio alle 14 07 | devo cambiare titolo al programma» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 22 settembre 2022) Milo- Ore 14 Ore 14 inizia sempre più tardi, complice l’irruzione di Pierluigiper dare le anticipazioni della puntata di BellaMa’. E Miloinizia, giustamente, a spazientirsi: “Buongiorno e ben ritrovati a Ore 14, checomincia14.07, quindi dovremmoprobabilmenteal“ sono le parole con le quali il conduttore, per nulla ironico e decisamente, ha dato il via alla puntata odierna di Ore 14. D’altronde, ildella trasmissione non fu scelto a caso, eppure Rai 2 consente un inutile – e anche dannoso ai fini Auditel – slittamento per consentire adi anticipare i temi di BellaMa’, in onda d15.15 per la ...