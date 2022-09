Crescono ancora stoccaggi di gas in Italia, +50 mln m3 (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Continuano le iniezioni di gas negli stoccaggi Italiani. Oggi la previsione è di quasi 50 milioni di metri cubi. Secondo i dati di Snam, visionati dall’Adnkronos, la previsione di gas immesso in rete per fine giornata è di circa 200 milioni di metri cubi a fronte di consumi di circa 140 milioni di metri cubi. Il livello di riempimento degli stoccaggi in Italia si attesta ad oltre 88% (88,26% al 20 settembre) contro 86,46% come media Ue. In crescita i flussi di importazione da Mazara del Vallo, l’entry point del gas algerino, con oltre 80 milioni di metri cubi. A Melendugno, con i flussi dall’Azerbaigian via Tap, le forniture si attestano a circa 30 mln di metri cubi. Le forniture provenienti dal terminale Gnl di Rovigo si attestano a quasi 30 mln di metri cubi mentre a Tarvisio il flusso è di 25 mln ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 settembre 2022) (Adnkronos) – Continuano le iniezioni di gas neglini. Oggi la previsione è di quasi 50 milioni di metri cubi. Secondo i dati di Snam, visionati dall’Adnkronos, la previsione di gas immesso in rete per fine giornata è di circa 200 milioni di metri cubi a fronte di consumi di circa 140 milioni di metri cubi. Il livello di riempimento degliinsi attesta ad oltre 88% (88,26% al 20 settembre) contro 86,46% come media Ue. In crescita i flussi di importazione da Mazara del Vallo, l’entry point del gas algerino, con oltre 80 milioni di metri cubi. A Melendugno, con i flussi dall’Azerbaigian via Tap, le forniture si attestano a circa 30 mln di metri cubi. Le forniture provenienti dal terminale Gnl di Rovigo si attestano a quasi 30 mln di metri cubi mentre a Tarvisio il flusso è di 25 mln ...

fisco24_info : Crescono ancora stoccaggi di gas in Italia, +50 mln m3: (Adnkronos) - Continuano le iniezioni di gas negli stoccagg… - nemboc : RT @Bortol80: @granmartello @BiondoNik @ceranto @DeShindig @ngiocoli @iurimariaprado @carmelopalma @davcarretta @ricpuglisi @GabrieleIuvina… - MariannaMaryed : @MrCacco02 @Omar86202254 @cLexa1_00 Come non mi ha ancora risposto con dati scientifici che i bambini crescono male… - Toro_News : ?? | IL TEMA In totale sono state 38.902 le presenze tra Lazio, Lecce e Sassuolo. I numeri sono in crescita rispett… - cryptosfera_it : @Volpina67046713 E ancora di più ad ascoltare chi la fa semplice:'non è ingiusto il RDC, sono le pensioni che devon… -