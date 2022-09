Conad non sta inviando “sacchetti regalo” a chi scrive «fatto» su Facebook (Di giovedì 22 settembre 2022) Pagine Facebook che nascono dal giorno alla notte, proponendo esclusivi concorsi legati a grandi e riconoscibili brand con premi che l’utente può ottenere solo scrivendo “fatto” tra i commenti dopo aver compilato un form online (su un sito esterno). Una dinamica che ci siamo trovati di fronte già in passato e che ora si è ripetuta con la truffa dei sacchetti regalo Conad. Ovviamente la nota catena di supermercati non ha alcune responsabilità (anzi, dopo le segnalazioni degli utenti hanno avviato indagini), ma in tanti – attirati dal “dono” – hanno creduto a quella favola regalando (ed è il male minore) i propri dati a non si sa chi. LEGGI ANCHE > Il messaggio Whatsapp di un presunto boss mafioso che ti minaccia per un conto non saldato in un bordello Il 21 settembre scorso, su ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 settembre 2022) Pagineche nascono dal giorno alla notte, proponendo esclusivi concorsi legati a grandi e riconoscibili brand con premi che l’utente può ottenere solondo “” tra i commenti dopo aver compilato un form online (su un sito esterno). Una dinamica che ci siamo trovati di fronte già in passato e che ora si è ripetuta con la truffa dei. Ovviamente la nota catena di supermercati non ha alcune responsabilità (anzi, dopo le segnalazioni degli utenti hanno avviato indagini), ma in tanti – attirati dal “dono” – hanno creduto a quella favola regalando (ed è il male minore) i propri dati a non si sa chi. LEGGI ANCHE > Il messaggio Whatsapp di un presunto boss mafioso che ti minaccia per un conto non saldato in un bordello Il 21 settembre scorso, su ...

iannetts70 : @Cioschi66 Non credo proprio. Come la pubblicità della conad. Scommettiamo xhe se arriva il nuovo governo e Speranz… - Genomalieno : RT @leggendaforever: @claudiajo8 @mara06844397 @Genomalieno Anche io vivo con mio figlio, faccio spesa al Conad che non e' certo il più con… - Frizzante1 : @g_caprotti @CarloCalenda Renzi e Calenda? Certo forse Lei da una posizione economica migliore della mia vedrà in l… - leggendaforever : @claudiajo8 @mara06844397 @Genomalieno Anche io vivo con mio figlio, faccio spesa al Conad che non e' certo il più… - taotai11 : @GiorgiaMeloni tranqui. puoi contare sui voti dei dipendenti di lidl, conad, coop, crai, eurospin, carrefour ed alt… -