Carlos Alcaraz | “No | non mi farei allenare da Roger Federer”

(Di giovedì 22 settembre 2022) Vittoria agli ultimi US Open. Primo posto nella classifica mondiale maschile. È un grande momento per, il giovane terribile che ha scalato tutte le graduatorie, infrangendo anche diversi record, in pochissimo tempo. Le parole di(Credit foto – pagina Facebook)Ecco le parole dell’astro nascente del tennis internazionale ai microfoni di El Hormiguero, su Antena 3. Lo spagnolo ha toccato diversi temi, tra i quali il ritiro del campionissimo elvetico che ha scosso, ovviamente, tutto il movimento sportivo del mondo: “Sesi offrisse di allenarmi, direi di no. Juanè il mio secondo padre e non lo cambierei con nessuno. Di certo mi spiace molto non aver potuto giocare con ...

OA_Sport : Carlos Alcaraz ha elogiato il campione svizzero, ma non lascerebbe mai Juan Carlos Ferrero per Federer - susa000 : RT @Leonard40959202: Carlos Alcaraz ricevuto dal Re di Spagna Felipe VI con i genitori #USOpen??? ??getty - von_bis_marck : RT @Leonard40959202: Carlos Alcaraz ricevuto dal Re di Spagna Felipe VI #USOpen??? ??getty - von_bis_marck : RT @Leonard40959202: Carlos Alcaraz ricevuto dal Re di Spagna Felipe VI con i genitori #USOpen??? ??getty - sportal_it : Roger Federer racconta un divertente aneddoto su Carlos Alcaraz -

Ubitennis

non nasconde di apprezzare molto uno degli sport che ha trovato maggior diffusione negli ... Mi piace molto, anche se Juanmi batte'....00 Betis - Villarreal 1 - 0 TENNIS - US OPEN 22:15 Casper Ruud -1 - 3 CALCIO - SERIE A 20:45 Empoli - Roma 1 - 2 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Leeds United - Nott'm Forest CALCIO - LA ... Carlos Alcaraz ricevuto dal Re di Spagna: “Un privilegio enorme” Il cammino di Sinner e Alcaraz potrebbe incrociarsi ai quarti di finale agli US .... Dopo aver conquistato il primo Masters 1000 in carriera al Miami Open lo scorso 3 aprile, Carlos Alcaraz non ha usa ...Per lo spagnolo arriva il doppio successo: primo titolo Slam e numero .... Per questo successo, che scrive una nuova pagina del tennis maschile, sono arrivati numerosi messaggi di congratulazioni, ind ...