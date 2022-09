Bilancia (Di giovedì 22 settembre 2022) Consigli per ottenere il massimo dalle prossime tre settimane: 1) Sii orgoglioso di vacillare con carisma su uno steccato. Assapora il potere che deriva dallo stare nel mezzo. 2) Abbi il coraggio di agire in modo intensamente affabile e profondamente... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 settembre 2022) Consigli per ottenere il massimo dalle prossime tre settimane: 1) Sii orgoglioso di vacillare con carisma su uno steccato. Assapora il potere che deriva dallo stare nel mezzo. 2) Abbi il coraggio di agire in modo intensamente affabile e profondamente... Leggi

CarloCalenda : La sfida del #PNRR è la sfida dell’esistenza per essere un #meridione europeo. Noi non vogliamo essere l’ago della… - hetti2022 : @gparagone Infatti, come con i MAGA in America, da Kari Lake al Dr. Oz, così come in Italia, con FdI, non cambia la… - valexjuve : @JGiuls_ Stai tranquilla, veramente, è solo uno stupido numero, devi stare bene con te stessa, non è una bilancia c… - saletta14 : @ladydiferro1970 @avvbenedetto No,potrebbero essere l’ago della bilancia - fabriziocoppola : @Brignoli_Author Sì ma la risposta non è abbassiamo il reddito, no? Altrimenti spostiamo soltanto i pesi sulla bilancia. -