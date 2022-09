Atalanta, Musso a Bergamo dopo l’intervento allo zigomo. Zapata spera (Di giovedì 22 settembre 2022) Calcio. Il portiere è a casa: «Appena possibile riprenderò ad allenarmi» ha scritto sui Social. Tornerà nel 2023. Il colombiano, infortunato, è sotto osservazione con Zappacosta e Zortea: il 2 ottobre c’è la Fiorentina. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 22 settembre 2022) Calcio. Il portiere è a casa: «Appena possibile riprenderò ad allenarmi» ha scritto sui Social. Tornerà nel 2023. Il colombiano, infortunato, è sotto osservazione con Zappacosta e Zortea: il 2 ottobre c’è la Fiorentina.

webecodibergamo : Musso dopo l'intervento è tornato a Bergamo. - Dalla_SerieA : Atalanta, intervento riuscito per Musso: il comunicato - - Dalla_SerieA : Atalanta, differenziato per Zapata. Musso dimesso dall'ospedale - - Atalantinicom : #Atalanta - News da Zingonia: Musso a ripos... - nasser_mo3gza : Atalanta, intervento allo zigomo ok per Musso: inserite placche e viti -