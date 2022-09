Ancora proteste per la morte di Mahsa in Iran, donne bruciano Hijab (Di giovedì 22 settembre 2022) "donne, vita, liberta'" e "Abbasso il dittatore". Slogan infuocati riecheggiano in diverse citta' dell'Iran, in un grido unanime di protesta per la morte di Mahsa Amini dopo tre giorni di coma per i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 settembre 2022) ", vita, liberta'" e "Abbasso il dittatore". Slogan infuocati riecheggiano in diverse citta' dell', in un grido unanime di protesta per ladiAmini dopo tre giorni di coma per i ...

